et Camille Kaelblen

publié le 28/03/2018 à 16:16

C'est une révolution annoncées dans nos voitures. À partir du dimanche 1er avril, tous les nouveaux modèles devront être équipés du système eCall, un dispositif d'appel d'urgence qui donnera l'alerte automatiquement en cas d'accident. Il pourrait sauver 2.500 vies par an en Europe.



"L'État a demandé de traiter en moins de 75 secondes la réception de l'alerte et la prise de décision de transférer vers les services de secours", explique Antoine Trarieux, expert eCall pour le Syndicat national des sociétés d'assistance (SNSA) au micro de RTL. L'eCall pourrait ainsi contribuer à réduire le délai d'intervention des secours "de moitié sur les routes de campagne et de 40% environ sur les zones urbaines", poursuit-il.



Déclenchement manuel ou automatique

Ce système gratuit s'active automatiquement après le déclenchement de l'airbag, lors d'un choc brutal. L'utilisateur peut également l'activer manuellement en cas de collision légère ou d'un malaise, en pressant simplement le bouton SOS installé dans l'habitacle du véhicule.

L'automobiliste est alors mis en relation avec des opérateurs urgentistes. Ils sont une dizaine à se relayer 24h/24 sur l'une des deux plateformes d'assistance spécialement dédiée au dispositif en France. Deux questions sont posées : "Etes-vous victimes d'un accident ? Y'a-t-il des victimes dans votre véhicule ou dans un autre véhicule ?".



L'opérateur dispose de 75 secondes pour identifier l'urgence de la situation et prévenir les services d'urgence (SAMU, pompiers) ou un remorqueur, en fonction de la gravité et du type de sinistre. Le véhicule est automatiquement géolocalisé au moyen d'un GPS intégré dans le système.



Si le dispositif eCall devient obligatoire, il n'est cependant pas nouveau. Plusieurs constructeurs automobiles avaient déjà installé ce système par défaut à bord de leurs modèles.