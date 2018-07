L'avion qui décolle quand il veut

publié le 29/06/2016 à 09:34

Le cas Sébastien:



Le 26 mars dernier, Sébastien réserve 2 billets d'avion pour 337 euros et 2 nuits dans un hôtel, direction Venise pour un week-end avec sa femme. Le 29 avril vers 10 h, il est à l'aéroport et le décollage est prévu pour 12 h 10. A 11 h, on lui explique que l'avion ne partira qu'à 14 h 50 car l'appareil est arrivé en retard. Comme une de ses amies vit tout près, il demande s'il est possible de quitter l'aéroport et de revenir pour l'embarquement, ce qui est validé par un agent à la porte d'embarquement. Mais à son retour à 13 h 15, il apprend que l'avion est parti vers 12 h 30, soit quelques minutes après l'heure initiale ! Quand il demande des explications, la compagnie l'informe qu'elle a essayé de le joindre. Pourtant, il n'a jamais reçu d'appel !

Pire : Il n'est seul pas le seul passager dans cette situation. Une quinzaine d'autres personnes aurait manqué le vol. Il obtient une attestation de retard et l'envoie à la compagnie afin d'être remboursé. Sans nouvelle, il la relancez mais le dossier est toujours en cours de traitement. Finalement, le 7 juin, la compagnie refuse de lui rembourser et lui propose une compensation de 100 euros.

Objectif : qu'on lui rembourse l'avion et l'hôtel à Venise (337€ + 108€ = 445 euros)

Témoignages :

- Patrice a vécu la même situation. Il n'a pas été prévenu du départ de l'avion et n'a pas pu aller à Venise. Mais contrairement à Sébastien, il a été remboursé des billets d'avion.

- Jean-Michel fait également partie des passagers qui ont raté l'avion. Ils ont pu partir le lendemain avec un autre avion car ils restaient plusieurs jours à Venise. Lui et sa femme sont passés par une agence de voyage. Le dossier est en cours de traitement auprès de l'agence.





Le cas Evelyne :

Le 26 novembre 2015, suite à la proposition de son courtier, elle souscrit à une nouvelle mutuelle pour 170 euros par mois parce qu'elle rembourse mieux. Le contrat précise bien qu'elle est remboursée de 450 euros en ce qui concerne l'optique sur monture et verres. En mai dernier, son mari est obligé de changer ses lunettes. Elle achète une nouvelle paire pour 539 euros. Mais surprise, quelques jours plus tard, l'opticien la recontacte et lui apprend que la mutuelle ne rembourse plus que 300 euros. Elle a beau la contacter, impossible d'obtenir une réponse. Son courtier réussit finalement à joindre la mutuelle. Apparemment, son contrat aurait été modifié en janvier. Problème : elle n'a jamais été informée et d'autres adhérents seraient dans la même situation ! Aujourd'hui, malgré ses relances, la situation n'évolue pas et l'opticien doit encore être remboursé de 150 euros.

Objectif : que la mutuelle finisse de rembourser l'opticien d'Evelyne !





Le cas Eric :

Il a acheté une chambre complète sur un site spécialisé au prix de 1787.85 €. Lors de la livraison, c’est la déception : il manque une bonne partie de la commande. Fin mai dernier, il a donc rappelé le site, qui spontanément, lui propose de lui rembourser la commande incomplète, soit un total de 1341,85 euros dans un délai de 10 jours. Mais depuis et malgré ses appels, il attend toujours et c’est toujours la même rengaine : « C’est en cours d’envoi ». Il aimerait régler rapidement cette situation.

Objectif : Obtenir le remboursement des 1341,85 €.



