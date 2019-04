L'association défaillante

publié le 19/04/2019 à 09:20





Le cas d'Annie

En février 2018, Annie passe par une association pour un voyage en Thaïlande avec son fils. Elle règle 2610 € en plusieurs fois en pensant partir comme convenu du 26 octobre au 4 novembre. A première vue, tout semble parfaitement ficelé. Elle reçoit même un programme détaillé. Mais, quelques semaines avant le départ, la responsable de l’association commence à se faire plus distante. Pour commencer, elle ne lui renvoie plus les reçus des derniers paiements. Surtout, elle ne répond plus à ses demandes d’informations. Inquiète, elle échange avec d’autres personnes qui ont payé pour le même voyage. Et, début octobre, c’est la stupéfaction. Elle apprend que rien n’a été réservé avec le tour-opérateur avec lequel l’association était en contact. Quand elle parvient enfin à la joindre, la responsable se veut rassurante. Elle lui explique être en lien avec une autre agence. Pourtant, la veille du départ, la dernière agence contactée assure qu’elle n’a reçu aucun virement. Verdict, le voyage ne peut avoir lieu.





