L'artisan trop discret

publié le 29/04/2019 à 09:20



Le cas de Mike



Fin septembre 2017, un artisan vient réaliser des travaux de ravalement de façade sur la maison de Mike. Il lui règle 4000 euros. Au bout de quelques mois, il constate que des taches apparaissent et que l’enduit craque par endroits. Il rappelle le professionnel qui lui promet de passer chez lui pour constater les dégâts. Comme il ne vient pas, Mike lui envoie un premier recommandé en mai 2018. Il ne va pas chercher ce courrier. Aujourd’hui, les fissures s’accumulent et des morceaux de revêtement tombent. Mike a transmis un second recommandé début janvier, qu’il n’est pas allé récupérer non plus. .



