publié le 30/12/2016

Ce matin, l'artisan mal inspiré



Le cas Nicolas

En septembre 2015, Nicolas signe un devis avec un menuisier pour la pose de fenêtres et portes. Celui-ci a le label qualité censé être un gage de qualité. Il verse un acompte de 7000 euros. Les problèmes commencent dès le départ : le chantier débute avec un retard de 4 mois. Après une première intervention début février, il relève de nombreuses malfaçons. L’artisan intervient une seconde fois en mars. Mais les manquements persistent et il ne termine pas le chantier…





Droit de réponse

"Lors de la diffusion des 29 septembre 2016, 30 septembre 2016 et 3 octobre 2016 de l'émission "Ça peut vous arriver", une atteinte injustifiée à l'image de la société BEISER ENVIRONNEMENT a été portée suite à une demande formulée par un client de celle-ci.

Les acheteurs de la machine vendue (un aplatisseur à céréales) par BEISER ENVIRONNEMENT, qui n'est d'ailleurs pas le fabricant, ont depuis reconnu, après expertise contradictoire, selon protocole d'accord dûment régularisé le 14 décembre 2016, que "la responsabilité de BEISER ENVIRONNEMENT du fait de la défectuosité du matériel, et des conséquences de l'indisponibilité du matériel, ne saurait être engagée".

Il est dés lors incontestable que la société BEISER ENVIRONNEMENT n'a, dans ses relations contractuelles et post-contractuelles avec le client qui a saisi Monsieur Julien Courbet, commis aucune faute

Bernard COGNIEL, Président de BEISER ENVIRONNEMENT"



