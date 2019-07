L'artichaut: riche en vitamines et en fibres !

publié le 26/07/2019 à 12:30

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table.



Le petit violet de Provence, le gros camus, à la romaine, à la juive, en salade, farcis, confits à l’huile d’olive... Aujourd’hui on vous parle de l'artichaut.



On est en plein dans la saison qui s’étend de mars à septembre. Et la Bretagne est la région emblématique en ce qui concerne la production d’artichaut. La région en produit 85% sur les quelques 40 000 tonnes produites en France. A l’origine c’est un chardon sauvage originaire du bassin méditerranéen. A partir de cette variété sauvage, on aurait donné naissance à l’artichaut mais aussi au cardon. Il avait la réputation d’être très aphrodisiaque. Mais la star le gros «Camus de Bretagne», l’artichaut le plus consommé en France n’est créé qu’en 1810 par un agronome parisien.

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, Patrick Jeffroy, chef du restaurant de l'Hôtel de Carantec (2 étoiles au Michelin) près de Carhaix en Bretagne.

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette !

















Vous avez besoin d'une idée de repas pour un événement particulier ou tout simplement pour égayer votre quotidien, heureusement il y a SOS Luana!





Un gâteau d'anniversaire pour une enfant de 7 ans:



6 œufs

250 g de farine

125 g de beurre

125 g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

1 sachet de levure

Pour la crème pâtissière :

4 oeufs

100 g de sucre

100 g de maïzena

1 l de lait

1 sachet de sucre vanillé



1. Préchauffez le four th. 6 (180°C).



2. Préparez la génoise : battez les œufs avec le sucre et le sucre vanillé ou vanille fraiche jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez le beurre fondu, remuez. Ajoutez la farine et la levure. Beurrez votre moule et versez-y la pâte. Enfournez pendant environ 30 min.





crème mascarpone:



100 g de mascarpone

250 g de crème fraîche liquide à 35% de matière grasse

30 g de sucre glace



1. Placez la crème fraîche et le mascarpone dans un saladier ou dans le bol de votre robot pâtissier. Laissez au moins 1h au réfrigérateur avec le fouet.



2. Battez doucement la crème et le mascarpone avec un fouet électrique (ou un robot pâtissier) pour les mélanger puis fouettez énergiquement. Quand le mélange commence à s’épaissir, ajoutez le sucre puis la vanille fraiche

pour le deuxième appareil ajouter une purée de fruits rouge





pâte à sucre pour 500 g

1 blanc d’œuf

500 g de sucre glace

1 grosse c à s de glucose ou miel

colorant

Mixer le tout dans un robot puis étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie et couvrir le gâteaux .

dressage.



Mettre un disque de génoise badigeonner de crème mascarpone vanille recouvrir de fraise en carppaccio la totalité répéter avec l'autre disque de génoise et la crème mascarpone fraise et carpaccio finir par la génoise...









Jean Sébastien Petitdemange partage avec vous ses souvenirs. Il nous emmène aujourd'hui sur la côte Belge...



















