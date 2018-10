L'argent indésirable

publié le 30/10/2018 à 12:53

Le cas de Jean-Claude



En mai, Jean-Claude décide de déposer sur son compte bancaire des pièces en or en euros frappées par la Monnaie de Paris dont la valeur faciale totale est de 9700 euros. Il en parle avec son conseiller qui lui donne rendez-vous pour effectuer le versement. Lors du rendez-vous, le conseiller remplit le bordereau de versement. Mais suite à un coup de téléphone passé, son conseiller refuse finalement le versement. Par mail, il lui explique que

« l’établissement n’est plus en mesure de procéder à l’achat de pièces d’or pour des raisons de sécurité ». Pourtant, il a interrogé la Monnaie de Paris qui lui a répondu par mail que ses pièces ont bien cours légal et qu’elles peuvent être déposées sur un compte bancaire d’une banque française



