publié le 31/05/2016

Ce mardi 31 mai, France 2 diffuse pour la première fois L'Angle Éco en prime. Dès 20h55, François Lenglet, que l'on retrouve tous les jours dans RTL Matin, s'intéressera à la guerre des âges. À cette occasion, l'institut Elabe a réalisé un sondage sur "Les Français et la situation des jeunes", pour RTL et France 2. On apprend ainsi que 45% des personnes interrogées estiment vivre moins bien que leurs parents quand ils avaient leur âge, soit davantage que ceux qui estiment mieux vivre que leurs parents (34%).



Ce regard négatif est partagé par la plupart des classes d’âges, hormis les personnes âgées de plus de 65 ans qui sont une majorité à estimer vivre mieux que leurs parents (52%). Les 18-24 ans sont quant à eux plus partagés quant à leurs conditions de vie : 42% d’entre eux pensent qu’ils vivent mieux que leurs parents alors que 45% répondent vivre moins bien.

61% des Français estiment que leurs enfants vivront moins bien qu'eux

Le pessimisme des Français s'avère encore plus prononcé concernant l'avenir de leurs enfants. 61% estiment que leurs enfants vivront moins bien qu’eux lorsqu’ils auront leur âge. Seuls 8% pensent qu’ils vivront mieux, alors que 30% déclarent qu’ils ne vivront "ni mieux, ni moins bien". Un pessimisme qui n’épargne aucune catégorie de population, même si les plus jeunes apparaissent légèrement plus optimismes : 20% pensent que leurs enfants vivront mieux (contre 8% en moyenne), un score qui s’avère toutefois largement en deçà de la proportion estiment qu’ils vivront moins bien (56%).

Une défiance vis-à-vis de la classe politique

Invités à choisir jusqu’à trois personnalités parmi une liste de douze candidats possibles à la future élection présidentielle pour faire de la jeunesse sa priorité, 38% des Français n’en ont choisi aucun. Signe d’une défiance élevée, parmi les 12 personnalités proposées, aucune d’entre elles n’atteint les 20% de citation.



Le podium est composé d’Emmanuel Macron (16%), Marine Le Pen (13%) et Alain Juppé (12%). En 4e et 5e positions, Nicolas Sarkozy et Jean-Luc Mélenchon arrivent à égalité et recueillent 10% des voix chacun. François Hollande et Manuel Valls ne sont quant à eux que 6e et 7e avec 6% chacun.

Retrouvez l'Angle Éco, l'émission économique de France 2 en partenariat avec RTL, mardi 31 mai à 20h55. Présentée par François Lenglet elle aura pour thème "La guerre des âges".