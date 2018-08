L'Allemagne est-elle la championne de l'équilibre budgétaire ?

publié le 28/08/2018 à 10:10

Le gouvernement vient de présenter les grandes lignes de son budget, ce matin allons de l’autre côté du Rhin. Oui, chez nos voisins allemands. L’Allemagne est toute proche de la France, et pourtant en matière budgétaire, elle est aux antipodes.



Le gouvernement allemand vient de publier un communiqué indiquant que l’excédent, oui, j’ai bien dit l’excédent budgétaire du pays, allait atteindre 48 milliards d’euros sur le seul premier semestre 2018.

48 milliards d’excédent dans les caisses, ça fait 2,9% du PIB. À comparer aux 65 milliards de déficit que la France va afficher cette année, et aux quelques 75 milliards qu’elle devrait présenter l’année prochaine, puisqu'en France, le déficit va se détériorer en 2019.

Comment est-ce possible d’arriver à de tels excédents ? La patience et la constance dans les efforts. Les retraites allemandes ont par exemple été gelées plusieurs années, tout comme certaines prestations sociales. Et les dividendes de la croissance. Les recettes fiscales ont augmenté de plus de 5% cette année, pour des dépenses qui n’ont progressé que de 1,2%.

Une véritable cagnotte

Au point qu’un débat pointe sur l'utilisation de cette cagnotte, c’en est une véritable, contrairement à ce qu’on appelle ainsi en France quand le déficit est un peu moindre que prévu. La droite veut baisser les impôts, pour rendre l’argent aux citoyens, et la gauche veut dépenser davantage pour les investissements.



C’est la quatrième année que le pays a atteint et dépassé l’équilibre budgétaire. Avec l'argent accumulé, l'Allemagne a commencé à rembourser la dette publique du pays. Au début de l’année 2018, cette dette est repassée en dessous de 2.000 milliards d’euros, une barre qu’elle avait franchie à la hausse il y a neuf ans, au moment de la crise.



La dette allemande devrait redescendre en dessous des 60% du PIB à la fin fin de cette année. Là encore, la France et l'Allemagne se croisent dans le tunnel, chacune dans son sens.

La dette allemande baisse, la dette française augmente

Alors que la dette allemande baisse, la dette française a augmenté de près de 40 milliards d’euros sur le seul premier trimestre de l’année. Elle atteint aujourd’hui 2.250 milliards, c’est-à-dire plus que celle de l’Allemagne, alors que notre économie est sensiblement plus petite. La dette française pèse 98% du PIB.



N’y a-t-il pas un peu de fétichisme de l’Allemagne sur ses comptes budgétaires, pour reprendre la critique qu’avait faite Emmanuel Macron à notre voisin ? Si, sans doute. Vous savez que la dette en allemand se dit schuld, c’est un mot qui veut dire également faute. Mais je vais vous étonner.



Je me suis posé exactement la même question que vous hier, en préparant cette chronique. J’ai donc regardé les comptes des pays européens, pour savoir s’il y avait d’autres fétichistes, ou si les Allemands étaient seuls. Et bien figurez vous qu’en 2017, l’année dernière, 13 pays sur 28 en Europe sont en excédent budgétaire.

La France mauvaise élève en Europe

Cela veut dire un sur deux ! Quant aux autres, leur déficit est souvent modéré, au point que la France réalise, cette année-là, avant la détérioration annoncée, la quatrième plus mauvaise performance des 28, juste après l’Espagne, le Portugal et la Roumanie. Cela veut dire qu’en 2019, avec des comptes que le gouvernement laisser se dégrader, il l’a annoncé, la France fera peut être la plus mauvaise performance de tous les comptes publics européens.