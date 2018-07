L'acide du sol au plafond

publié le 29/01/2018 à 09:20

Le cas de Caroline

Le 17 août 2017, Caroline fait passer une société de plomberie pour un désengorgement des canalisations de sa cuisine. Les ouvriers versent d’abord de l’acide sulfurique dans les tuyaux avec comme seul résultat des dégagements de gaz nocifs. Pour parvenir à leurs fins, les professionnels décident ensuite d’utiliser un camion pompe. Si les matières bloquantes sont cette fois aspirées, l’opération provoque des rejets d’eau et d’acide sulfurique dans toute la cuisine ! Pour ne rien arranger, ils piétinent les sols en répandant sous leurs pieds la solution projetée. A leur départ, Caroline règle la facture de 1500€, puis elle nettoie comme elle peut. Mais, le lendemain, elle est horrifiée. Ses éléments en inox et en aluminium comme l’évier, la hotte, la gazinière ou encore les tabourets du bar sont tâchés de rouille. Et ce n’est pas tout, car son carrelage et ses murs présentent des tâches d’acide irréversibles.…



