Kartable, une solution numérique et pédagogique pour les élèves

publié le 30/08/2016 à 04:37

Julien Cohen Solal, est l'un des fondateurs de Kartable, un site qui permet au collégien ou au lycéen de réviser ses cours sans ouvrir son manuel. "On a fondé Kartable avec Sarah Besnaïnou il y a quatre ans maintenant avec pour idée, depuis le départ, de construire une plate-forme 100% numérique d'apprentissage scolaire à destination des élèves de la 6e à la terminale."



Sur cette plate-forme, on peut trouver des contenus pédagogiques, "on est aujourd'hui un éditeur scolaire 100% numérique et comme n'importe quel éditeur on travaille avec une équipe d'enseignants. On a aujourd'hui 200 enseignants qui travaillent sur les principales matières tout au long de l'année pour confectionner tous les supports que vous trouvez sur la plateforme." Des contenus qui peuvent être modifiés jusqu'au dernier moment grâce à la réactivité du numérique et quasiment toutes les matières y sont présentes. Cet outil pédagogique est utilisé par un million d'élèves, la majeure partie du site est gratuite, l'abonnement pour profiter de tous les contenus et des corrections en illimité est de 4,99 euros par mois.