France Gall pensait que son cancer du sein, apparu 1 an après la mort de Michel Berger, était "la concrétisation" de son chagrin d’amour. Du mental au physique, il y a parfois une porosité que nous peinons à comprendre. Car si l'on pressent l'importance de notre psychologie sur notre santé, reste à savoir dans quelle mesure le premier impacte la seconde.

Du stress au choc, en passant par la tristesse et la colère, notre corps peut-il exprimer les tourments de notre esprit ? Jusqu’à quel point notre mental influence-t-il notre santé ?

Invité.e.s

- Michel Odoul, fondateur de l'Institut français du Shiatsu, auteur de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi et Dis moi pourquoi cela m’arrive maintenant (Editions Albin Michel)



- Michael Benyamin, psychologue clinicien, psychanalyste et maître de conférences en psychologie clinique et psychopathologie à l’université Paris Diderot. Auteur de La psychosomatique (Editions In Press)

