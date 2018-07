publié le 27/09/2016 à 07:16

RTL organise mardi 27 septembre une nouvelle journée pour l'emploi en partenariat avec Facebook, la CGPME et Work4. Thème de cette journée : l'emploi dans le secteur automobile, à la veille de l'ouverture du Mondial de l'Auto. Ce sont 2.500 offres d'emploi dans le secteur auto qui sont à pourvoir sur le site Les PME recrutent. Parmi les postes à pourvoir, certains concernent le montage et la réparation des pneus poids lourds. Chez Euromaster par exemple, 150 postes en CDI sont à pourvoir chaque année. Un métier passionnant, dans lequel s'épanouie Yves Daunas, 46 ans. "On travaille sur des pneus qui peuvent peser entre 80 et 100 kilos, même 120 pour les plus gros", explique-t-il. "L'aspect intéressant, c'est que chaque jour se suit et ne se ressemble pas. On peut aussi bien intervenir sur du pneu poids lourd, que sur des engins de travaux publics et aussi bien sur des véhicules agricoles"., précise-t-il avec fierté.



Pourtant le métier en lien avec les pneus poids lourd, c'est un profil qui est très difficile à recruter. "Il y a une pénurie sur le marché. Nous recherchons 150 collaborateurs en CDI par an sur nos 200 centres", indique Vanessa Jacquette, du service des ressources humaines d'Euromaster. "On a des vraies difficultés à trouver les compétences techniques, donc on a pris le parti de les construire en interne, avec un parcours de formation dédié, notamment sur les règles vitales de sécurité", explique-t-elle, tout en précisant que les évolutions de carrière sont possibles "pour aller vers des postes de chefs d'atelier ou responsables de centres". Le salaire de départ est, quant à lui de 1.800 euros.