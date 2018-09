Journée pour l'emploi : 32.700 offres dédiées aux métiers en tension

publié le 26/09/2018 à 04:30

RTL organise une nouvelle journée pour l'emploi en partenariat avec Facebook, la CPME et Work4 RTL, ce mercredi 26 septembre. Une journée consacrée aux métiers en tension. Près de 32.700 offres sont disponibles sur le portail "les PME recrutent" via rtlemploi.fr.



Selon les chiffres de Pôle Emploi, chaque année entre 200.000 et 330.000 offres d'embauche ne trouvent pas preneurs, faute de candidats suffisamment formés ou motivés.

Parmi les secteurs d'activité à la peine pour trouver de la main d'œuvre qualifiée, on trouve notamment le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, l'aide à domicile, les métiers du numérique, la maintenance, le transport routier et le travail des métaux.

La semaine dernière, le gouvernement a lancé une campagne de mobilisation autour de ces emplois non pourvus. Celle-ci va durer jusqu'à la fin du mois d'octobre.