VIDÉO - "Journaling" : pour éviter le stress, tenez un journal intime !

publié le 26/09/2018 à 16:49

Le principe du "journaling" est simple, il s'agit d'écrire un peu tous les jours. Pas besoin d'avoir l'âme d'un littéraire, il suffit de coucher sur le papier quelques phrases en vrac, des idées ou encore plus simplement raconter sa journée, des événements marquants ou non dans sa vie privée et sa vie professionnelle.



Mettre sur papier, ses pensées et ses idées permet de déverser ce trop-plein d'informations qui peut procurer du stress. Certains choisissent d'écrire le matin pour se sentir plus léger avant de commencer la journée.

C'est le cas de Sylvie, qui se lève une demi-heure plus tôt chaque matin pour écrire avant que ses enfants se lèvent "je peux me mettre à écrire : 'je ne sais pas quoi dire' parce que l'intérêt de l'exercice, c'est de laisser courir la pensée", avoue-t-elle. D'autres choisissent d'écrire le soir pour se libérer des soucis de la journée et s'endormir tranquillement.

Apprendre à se connaitre

L'écriture permet de mieux se connaitre, se relire est un bon exercice pour apprendre de ses erreurs, avancer, évoluer et surtout constater ses progrès. Le moment de l'écriture doit être associé à un instant qui est uniquement consacré à cela, un moment pour soi.

"On change de posture, dans la vie on est constamment sollicités, mais là c'est nous qui allons recracher quelque chose sur le papier", explique Marion Rollin, thérapeute auteur de "écrire son journal".



Le journal permet de développer sa créativité, puisque l'écriture est soumise à une "contrainte" de temps, pour qu'il soit efficace le journal doit être tenu tous les jours. Faire des listes est aussi une bonne idée pour trouver des solutions lorsqu'un problème se pose.