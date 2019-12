publié le 19/12/2019 à 07:00

Savez-vous ce qu’est la cybercondrie ? Avez-vous déjà taper vos symptômes physiques dans un moteur de recherche pour savoir ce que vous aviez ? Si vous faites partie des 13% de Français hypocondriaques, ce n'est pas très recommandé pour éviter de paniquer... Et si vous ne vous inquiétez pas outre-mesure jusque-là, ce que l’on trouve sur les sites et forums peut vite devenir angoissant !

Internet rend-il hypocondriaque ? C’est grave docteur ?

Invité.e.s

- Alain Braconnier, psychiatre et psychologue. Auteur de La peur du futur - Comment ne plus s'angoisser ? (Odile Jacob)



- Michel Lejoyeux, responsable du département de psychiatrie et d'addictologie Bichat-Beaujon et chef de service dans plusieurs hôpitaux parisiens. Auteur de Révélez vos supers pouvoirs - s'inspirer des médecines de nos ancêtres (Editions Le livre de Poche)

