Interdite de séjour

Le cas de Véronique

Véronique appelle pour sa belle-mère Andrée âgée de 83 ans. Le 31 octobre 2018, le quotidien d’Andrée bascule. Un glissement de terrain provoque l’effondrement du mur d’un voisin en contrebas de la seule rue qui mène à sa maison. Immédiatement, la mairie prend un arrêté et ferme temporairement la route pour raison de sécurité. Dès lors, impossible de rentrer ou de sortir en voiture, ni même de circuler à pied dans cette rue. Seule solution pour se rendre dans le village et accéder à la route principale, gravir un escalier raide et pentu. Dans la foulée du sinistre, la mairie évoque bien une réouverture dans les deux semaines. Seulement, les travaux n’ont toujours pas démarré à ce jour. A la place, la mairie et l’assurance du voisin se rejettent la balle à coups d’expertises. Malgré les mises en demeure de sa belle-mère, la situation reste désespérément bloquée .

