Instant gourmand avec l'agneau et la menthe

Lundi 31 juillet, Jean-Michel Zecca, Nathalie Helal et Jean-Sébastien Petitdemange vous proposent l'association de l'agneau et la menthe.





agneaumenthe

La recette gourmande de Nathalie

Gigot d’agneau en croûte

- 1 gigot d’agneau de lait de 1 kg

- 400 g de pâte feuilletée

- 2 rognons d’agneau

- 3 cuil. à soupe de madère

- 70 g de beurre + 10 g pour la plaque

- 30 g de farine

- 1 jaune d’œuf

- 1 cuil. à café de thym

- 1 cuil. à café de romarin sel poivre



Faites désosser le gigot par le boucher, pour dégager la chair de l’os jusqu’à la jointure en laissant le manche.

Préchauffez le four à th 9 (270°).



Préparez la farce : coupez les rognons en dés. Faites-les revenir sur feu vif 5 min avec 30 g de beurre sans cesser de remuer. Parsemez de thym et de romarin, arrosez de madère. Lorsqu’il est évaporé, salez et poivrez, baissez le feu et laissez cuire encore 3 min.



Posez le gigot à plat et garnissez le creux laissé par l’os avec les rognons égouttés. Ficelez le gigot pour qu’il retrouve sa forme initiale. Salez, poivrez, enduisez-le du reste de beurre. Mettez-le dans un plat et enfournez pour 15 min.

Sortez le gigot du four. Laissez-le tiédir 20 min sur une grille (posée sur un plat pour éviter que le jus ne coule).



Pendant ce temps, étalez la pâte feuilletée sur le plan de travail à peine fariné. Baissez le four à th 7 (210°). Enveloppez le gigot dans la pâte feuilletée. Appuyez tout autour pour, à la fois, souder les bords et suivre le modelé de la viande. Badigeonnez au pinceau le dessus de la pâte de jaune d’œuf.



Posez le gigot sur la plaque du four légèrement beurrée. Enfournez à nouveau pour 15 à 20 min pour terminer la cuisson et dorer le feuilleté.



Sortez le gigot du four et laissez-le reposer 5 min avant de le découper en tranches un peu épaisses (au couteau électrique de préférence). Servez aussitôt.





L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien Petitdemange vous fait voyager de table en table avec ses escales culinaires.

Aujourd'hui il nous raconte son petit-déjeuner napolitain en Italie.





Le carnet d'adresse des artisans

Marc Richard est président de l'association "La Prune de Brignolles" depuis dix ans.

Vous avez envie d'y goûter ?

Rendez-vous le 17 septembre pour la "Fête de la prune de Brignolles" à Brignolles dans le Var.





