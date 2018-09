Inhalation, oignon, tisane... Les gestes simples pour apaiser un rhume

publié le 26/09/2018 à 17:14

L'automne, ce n'est pas seulement des feuilles mortes et une température rafraîchi. L'automne, c'est également un nez qui coule, une petite toux et une gorge qui démange. Ces symptômes sont ceux du rhume, et ils sont presque inévitables.



Le rhume ne cloue pas au lit, mais il s'installe dans le quotidien de manière pernicieuse et peut bien gâcher une journée. Il profite d'un affaiblissement du système immunitaire et de son grand pouvoir de contagion pour toucher les organismes.

Un lavage de mains régulier, une cure de magnésium ou encore une cure de vitamine C permettent de s'en prémunir. Mais lorsque ses symptômes sont installés, des remèdes existent néanmoins pour les chasser au plus vite.

1. Quelques tisanes et ça repart

De l'eau chaude et une plante, le thym en particulier, pourraient devenir vos meilleurs alliés le temps de quelques jours. La plante aromatique a des vertus antiseptiques et va permettre d'éradiquer les symptômes de nez qui coule, de mal de gorge, de courbatures et même les états grippaux.



Pour réaliser une tisane au thym, il suffit de faire bouillir dans de l'eau des branches de thym pendant 5 à 6 minutes. Les branches doivent être filtrées, et la tisane sera d'autant plus efficace ensuite si du citron et du miel la complète, pour réduire les irritations dans la gorge.



Autre astuce pour rebooster l'organisme : le gingembre, qui peut lui aussi se consommer sous forme de tisane. Pour cela rien de plus simple : il suffit de couper de fines tranches de gingembre et de les disposer dans une tasse avant de verser de l'eau sur le tout et de laisser infuser pendant une dizaine de minutes. Là encore, du miel peut finaliser la préparation.

2. Des inhalations pour respirer à nouveau

Pour se sentir moins encombré, il faut nettoyer les voies nasales et respiratoires. Les inhalations restent l'une des méthodes les plus simples et efficaces pour cela. Verser de l'eau bouillante dans un bol ajouter du gros sel et des huiles essentielles, comme par exemple l'eucalyptus radiata qui a des propriétés anti-infectieuses.



Le mélange peut être laissé dans une pièce pour s'évaporer et ainsi purifier l'air. Une autre méthode consiste également à se tenir tête au-dessus du récipient, une serviette sur la tête, pour respirer les vapeurs pendant 5 à 10 minutes. Attention toutefois aux irritations des yeux et du visage.

D'autres huiles essentielles que celle extraite de l'eucalyptus constituent des remèdes antiviraux par excellence. Dès les premiers signes d'un rhume, une goutte d'huile essentielle de ravintsara mélangée à un peu d'huile peut ainsi être ajouter aux plats. Une autre huile essentielle, à base de tea tree, possède des vertus antibactériennes et antivirales.

3. Dormir avec un oignon

Une astuce de grand-mère peut également soigner rapidement un rhume, qui consiste à dormir... à proximité d'un oignon coupé en deux, posé sur la table de chevet par exemple. Les yeux vont d'abord piquer, mais, aussi étonnant que cela puisse paraître, les propriétés anti-inflammatoires de l'oignon vont rapidement agir, afin de dégager les voies respiratoires et de déboucher le nez.