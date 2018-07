publié le 28/04/2016 à 09:00

Il est possible d'effectuer sa déclaration de revenus depuis le 13 avril dernier. Les contribuables doivent donc s'atteler à la délicate tâche de la remplir. Celle-ci peut s'avérer encore plus complexe lorsqu'il s'agit de la première déclaration d'impôts. Votre déclaration de revenus de 2016 concerne ce que vous avez perçu en 2015. Un simulateur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Il suffit d'indiquer votre état civil, le lieu où vous résidez, vos revenus et si vous avez des enfants ou des personnes à charge.



Êtes-vous concerné par la déclaration de revenus ? Si vous avez eu 18 ans en 2015, il est possible de déclarer personnellement vos revenus ou d'être rattacher au foyer fiscal de vos parents. Même chose si vous avez entre 18 et 21 ans au 1er janvier 2015. Si vous êtes âgés entre 21 et 25 ans, vous pouvez remplir votre déclaration mais dans le cas où vous poursuivez vos études, vous pouvez demander à être rattaché au foyer fiscal de vos parents. Si vous avez plus de 25 ans, "vous devez obligatoirement souscrire à votre propre déclaration de revenus. Si vous n'êtes pas imposable, vous devez tout de même effectuer une déclaration afin de recevoir un avis de non imposition", explique le gouvernement.

Des tutos pour avancer pas à pas

Si vous n'avez pas reçu de lettre des impôts précisant vos identifiants pour faire une déclaration par internet, vous êtes obligés de passer par la version papier. Il est possible de se procurer le formulaire pour déclarer ses revenus en se rendant au centre des finances publiques situé dans votre quartier ou en le téléchargeant sur le site du gouvernement. Il n'est pas nécessaire de joindre les pièces justificatives à votre déclaration papier sauf s'il s'agit de documents établis par vos soins. Mais l'administration fiscale précise qu'il faut néanmoins conserver les justificatifs pendant trois ans en cas de demande de l'administration.



Si vous avez au moins 20 ans et que vous avez reçu un courrier de l'administration fiscale vous informant de la possibilité de déclarer par Internet, vous pourrez faire votre première déclaration en ligne. À noter que cette lettre contient aussi un flashcode qui permet de déclarer les revenus via votre smartphone. Le site du gouvernement précise que même si vous déclarez pour la première fois, votre déclaration en ligne sera pré-remplie. Il vous suffira de vérifier plusieurs critères comme votre situation de famille, votre adresse et les montants. Ensuite, "vous compléterez les autres revenus que vous avez perçus et les charges, réductions ou crédits d’impôt auxquels vous avez droit".