Immobilier : valse des records en vue à Paris

On ne peut pas encore parler de bulle spéculative : les transactions qui sont à des niveaux record en Île-de-France relèvent actuellement de trois phénomènes. D'abord, les acquéreurs ont bien intégrés que le niveau historiquement bas des taux d'intérêt et la facilité à obtenir des crédits vivaient leurs dernières beaux jours. Ensuite, les candidats à l'achat ont aussi compris que la phase de baisse des prix de l'immobilier enregistrée ces trois dernières années était terminée. Ils se décident donc plus massivement à investir avant une reprise des prix définitivement installée. Cela provoque un effet embouteillage.



Enfin, Paris et l'Île-de-France retrouvent auprès des étrangers la cote d'amour qu'elles avaient perdu ces dernières années. Résultat : les notaires anticipent un nouveau record historique du prix des appartements qui devrait franchir la barre moyenne de 8.800 euros par mètre-carré dans la capitale. Le précédent record était de 8.460 euros en 2012.

Il y a toujours des zones d'ombre. Mais statistiquement, la hausse est sensible dans l’ensemble de l'Hexagone. Même si c'est à Paris et dans quelques belles métropoles régionales qu'elle est la plus spectaculaire. Tout simplement parce que dans l'ancien, le stock d'appartements ou de maisons de bonnes qualité disponibles à la vente est faible par rapport à une demande en progression constante.

Tout cela pousse certaines transactions à des niveaux stratosphériques : plus de 30.000 euros par mètre carré dans le "Triangle d'or", qui enchâsse les Champs-Élysées et le front de Seine. Les sept quartiers les plus cossus de Paris se vendent en moyenne plus de 10.000 euros le mètre carré.



L'embellie économique en cours avec une croissance qui s'affirme et le moral des ménages au plus haut depuis dix ans sont des carburants qui vont entretenir la tension sur les prix. Ce ne sont pas les seuls : le Brexit réoriente vers nous des investisseurs du monde entier qui boudent Londres, avec en tête les Italiens devant les Britanniques.



Cela posé, il y a un facteur qui devrait tempérer les ardeurs des acheteurs français dès 2018/2019 : l'ISF Macron, qui cible en priorité l’immobilier. Il devrait à la fois ralentir la frénésie des investisseurs et réorienter l'épargne vers les placements industriels et financiers.



