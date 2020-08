Idée vacances en France : les Arènes d’Arles

publié le 14/08/2020 à 12:30

Un été en France. Direction le Haut-Empire romain avec les Arènes d’Arles, vieilles de près de 2.000 ans, qui accueillent tout l’été des démonstrations historiques. Gladiateurs, théâtre, mais aussi athlètes de la Rome Antique... Ce sont de vrais professionnels, experts de l’archéologie expérimentale. Si vous aimez le sport et l’histoire, c’est l’occasion de se plonger pleinement dans ces jeux romains, directement hérités des Jeux Olympiques.



Les Arènes datent de 80 après JC, mais elles sont toujours aussi impressionnantes. 21 mètres de haut, 25.000 places sur des tribunes en bois et des athlètes qui patientent dans une sombre coursive avant de débouler sur la piste.

Première épreuve, le 200m. Pas de starting block ici, on pratique le sport au plus proche de la réalité antique. Ça veut dire départ arrêté, on fait le tour d’un poteau à mi-parcours, si on le touche, c’est l’élimination, et on a le droit de pousser ses adversaires. Et c’est le public, par une formule latine, qui donne le départ.

Un travail unique de reconstitution

Michel Volaro fait partie de ces athlètes : il teste en grandeur nature les données historiques des archéologues. Après les courses, il y a le saut en longueur, le lancer de disque en bronze, la lutte ou encore le javelot. "On a recréé le javelot antique. On a retrouvé des petites pointes en bronze pyramidales, il y a une petite tige à l'arrière qui nous fait penser qu'elle devait se mettre dans un bâton creux. Ce qui donne un javelot très léger, à peu près 100 grammes, là où un javelot moderne est plus lourd", explique-t-il.

Au programme, notamment, des combats de gladiateurs Crédit : Hugo Amelin / RTL

"On est quasiment unique au monde dans le domaine de l'antique puisqu'on a fait de notre travail d'archéologie expérimentale un métier à plein temps. On peut passer une partie de l'hiver à expérimenter, s'entraîner, faire notre matériel... Et durant l'été, montrer notre travail au public", poursuit-il.

Et ces athlètes étaient loin d’être de pauvres esclaves, selon la guide Christine Berthon : "La plupart était des professionnels, qui gagnaient des cachets exorbitants et qui allaient dans des centres de formation où ils suivaient des régimes hyper protéinés".

Les jeux du cirque de Rome, c’est à Arles, tous les lundi et vendredi cet été. Une dose d’Olympisme authentique et qui tombe à pic puisque comme vous le savez, les JO de Tokyo ont été annulés cette année.

Les Arènes d'Arles accueillent des démonstrations historiques tout l'été Crédit : Hugo Amelin / RTL