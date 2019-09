Hypothèque : les recours possibles

publié le 23/09/2019 à 09:20

Le cas d'Arnaud



Le 12 juillet 2018, Arnaud achète une chambre de bonne pour 20 000 euros. Un an plus tard, ses projets ont changé et pour financer sa future expatriation, il n’a d’autre choix que de revendre ce bien. Il signe une promesse de vente le 17 mai 2019. Mais au moment d’officialiser la vente, son notaire l’informe qu’il existe une inscription hypothécaire sur son bien, au nom de la personne qui lui a vendu ! Il contacte donc le notaire qui lui avait vendu ce bien en 2018, mais il ne lui répond pas. Son notaire l’assure qu’elle fait des démarches de son côté aussi, mais qu’elle n’a pas de réponse non plus. Arnaud ne sait plus quoi faire.

