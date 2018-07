Hellocasa : la plateforme en ligne de bricolage

publié le 28/06/2017 à 01:52

Hellocasa est une plateforme en ligne de bricolage qui a été créée il y a trois ans. Sur le site, on peut y trouver un réparateur de machine à laver, mais également une personne qui peut rénover toute une salle de bains. La plateforme prend de l'ampleur, avec davantage de visibilité physique, un city manager a été embauché à Toulouse. "Internet est un moyen fabuleux mais en faisant cette opération sur Toulouse, c'est l'idée de jouer sur la complémentarité (...) C'est important pour les gens d'avoir quelqu'un qui puisse représenter la société", explique Julien Desarnaut, président de Hellocasa.



Le city manager va permettre également de pouvoir rencontrer les professionnels "car il est important d'avoir le contact physique avec eux pour comprendre comment ils travaillent", ajoute Julien Desarnaut. Les intervenants sont sélectionnés de manière "assez traditionnelle" : ils viennent s'inscrire sur le site "en ensuite on leur demande quelques informations, à partir de là, on leur propose quelques interventions", explique le président de Hellocasa.