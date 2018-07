Gemalto présente la carte bancaire biométrique

et Agnès Bonfillon

publié le 23/02/2018 à 00:56

Fleuron français, le fabriquant de carte à puces Gemalto, qui compte aujourd'hui 15.000 salariés, a été racheté par Thalès après avoir refusé une offre d'Atos. "Pour nous, les projets sont les mêmes. On avance dans le paiement", souligne Xavier Lordina le directeur marketing de Gemalto. La multinationale a commercialisé à travers le monde la carte à puce, inventée par le Français Roland Moreno. Mais depuis deux/trois ans, ce marché connait une petite faiblesse.



Invité de RTL, Xavier Lordina a présenté la carte bancaire du futur. "La nouveauté, c'est qu'il y a un petit carré noir en bas à droite quand on la regarde de face, qui est un lecteur d'empreinte digitale".

L'objectif avec cette nouvelle technologie : rendre l'utilisation de la carte plus simple. "Plutôt que de retenir un code PIN et le rentrer à chaque fois sur le terminal, je vais me présenter au terminal de paiement, attraper ma carte comme je le fais tous les jours en plaçant mon doigt au bon endroit pour payer".