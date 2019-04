publié le 15/04/2019 à 08:35

Dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 avril, le premier épisode de la saison finale de Game of Thrones a été diffusé, une série culte. C'est la huitième saison dont le début a été diffusé dans le monde entier simultanément.



Une gigantesque production, qui raconte la lutte de 7 royaumes pour le Trône de fer, à une époque indéfinie. Un incroyable barnum, avec une touche de surnaturel. Elle est produite par HBO, une chaîne de télévision payante aux États-Unis, et consacre le triomphe de la série sur tout autre genre.

C'est la série la plus regardée au monde, avec plusieurs centaines de millions de téléspectateurs sur la planète, et un milliard de piratage pour la seule dernière saison. Le trône de Fer, c'est son nom en Français, a exigé 15 millions de dollars de budget par épisode, c'est sans précédent.

La série la plus titrée de l'Histoire

Elle a obtenu 47 Emmy Awards, ce sont des sortes de césars, ce qui fait du programme la série la plus titrée de l'Histoire. Elle rapporterait à ses producteurs un milliard de dollars par an, en droits et produits dérivés. Il est même question de créer des parcs d'attraction, sur le modèle de ceux de Disney, en Irlande, là où ont été tournés bon nombre d'extérieurs de la série.



De nombreux analystes, psychologues, ont fait des études pour tenter de comprendre l'engouement autour de cette série. Certains estiment qu'il y a la fascination pour les interdits, le sexe et la violence. Le fait est qu'au cours des sept saisons précédentes, il y aurait eu 174.373 tués, en incluant les personnages fictifs faits d'images de synthèse.



Sur les 330 personnages principaux - c'est très complexe de se repérer dans les liens familiaux et romanesques - 54 sont morts poignardés, 18 par le feu, 10 exécutés, 42 dans des combats, d'autres défenestrés, frappés avec des objets, dévorés par les chiens.

La guerre des producteurs

Mais derrière cette variété, il y a là un nouveau modèle économique pour le cinéma et la télévision. Tous les producteurs cherchent désormais à faire "leur" Game of Thrones, bien davantage qu'un block-buster au cinéma.



Car la série, comme son nom l'indique, est récurrente. Au total, il y a près de 80 épisodes du Trône de fer. Ce qui permet bien sûr de monétiser avec la publicité et les produits dérivés, sans compter l'effet récurrent sur les abonnements d'une chaîne payante.



Depuis 2011, date de la première saison de la série, le chiffre d'affaire de HBO en abonnement a presque doublé. Donc c'est la course aux scénarios entre Amazon, désormais lui-même producteur et diffuseur ; Netflix, la chaîne sur abonnement qui consacre plus de 15 milliards par an à la production de séries et de films ; Apple, qui se met à la vidéo, et tous les amuseurs du monde entier qui se livrent une guerre féroce pour capter notre intérêt.