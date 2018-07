publié le 27/10/2016 à 12:24

Les recettes du Budget 2017 ont été votées par le Parlement. Recettes, c’est en termes législatifs le montant de nos taxes et impôts. Le magazine Capital, en partenariat avec RTL, fait le bilan fiscal du quinquennat. Le candidat François Hollande voulait faire payer les riches. Le Président l’a fait. Sur ce terrain il a tenu toutes ses promesses : plafonnement du quotient familial, re-profilage du barème de l’impôt sur le revenu, création d’une tranche à 45%, suppression des prélèvements libératoires, rabotage des niches, surtaxation des plus-values immobilières, hausse de l’ISF, réajustement des droits de succession… aucune pistes n’a été ignorée.



Les chiffres sont clairs : sur les 37,5 millions de foyers fiscaux français, seuls 5 millions ont vu leurs impôts sur le revenu augmenter. Selon la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale, la flambée s’est concentrée sur les 20% de Français appartenant à la classe moyenne supérieure. Ils ont supporté à eux seuls, les trois quarts, 75%, des hausses du quinquennat. Un couple de cadres avec 3 enfants et qui déclare 120.000 d'euros de revenu annuel a ainsi du digérer une hausse de 130% de l’impôt sur le revenu durant ces 5 ans. En revanche, il est exact que les 33 autres millions de foyers fiscaux ont continué d’être totalement exonéré ou ont engrangé des baisses d’impôts.

La France est l’un des pays les plus égalitaires de la planète

Prendre aux riches pour donner aux pauvres, c’est tout à fait concevable. Surtout quand ce sont des décisions démocratiquement votées par nos élus. Et de fait, si l’on s’en tient aux inégalités, le coup de massue fiscale qui a visé les classes moyennes supérieures a effectivement permis de les réduire : notre coefficient de Gini, qui est l’indicateur des écarts entre les plus aisés et les plus démunis, démontre que nous sommes l’un des pays les plus égalitaires de la planète.

Mais derrière ce constat dont François Hollande peut s’enorgueillir, les coûts sociaux ne sont pas anodins. La charge fiscale sur une population de plus en plus restreinte pèse sur la consommation, l’investissement et l’emploi. Elle dégrade aussi le consentement général à l’impôt. Et, c'est probablement son vice caché le plus négatif : elle a entretenu les pratiques de mauvaises gestion de l’argent public et évacué toute perspective de réformes structurelles. Le Trésor Public s’est rempli les poches mais la France s’est appauvrie.