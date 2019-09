Fourrière : comment se défendre

publié le 12/09/2019 à 09:20



Le cas de Lisa



Le 24 janvier 2019, après une longue journée de travail, Lisa ne retrouve pas son véhicule. Paniquée, elle contacte la gendarmerie, et là, un agent l’informe que la voiture a été emmenée à la fourrière pour stationnement gênant. Elle n’a pas le choix. Elle paie l’amende et les frais d’enlèvement. Seulement, au moment de reprendre le volant, c’est la bérézina. La voiture accélère toute seule, elle ne freine plus et pour couronner le tout, elle dégage de la fumée noire ! Incompréhensible, d’autant que tout était en parfait état de marche, le matin même. Comme le chef de parc ne reconnaît pas officiellement sa responsabilité, Lisa fait dépanner le véhicule. Puis, confie le dossier à un expert. Après un examen contradictoire, le spécialiste conclut à une faute de la fourrière. Selon lui, le préposé à l’enlèvement a tracté le véhicule avec les roues au sol alors qu’une vitesse était toujours enclenchée. D’où le dysfonctionnement du moteur. Le constat est accablant. Pourtant, l’assurance de la fourrière refuse toute indemnisation.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr