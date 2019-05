Forfait sur toute la ligne

publié le 06/05/2019 à 09:20



Le cas de Fabrice



Fabrice est le trésorier du comité d’entreprise de sa société. Le 12 avril 2018, il signe un contrat de vente auprès d’un producteur de spectacles pour qu’une partie des salariés et leurs enfants assistent à un Cirque de Noël. Il règle consciencieusement les 3250€ demandés pour l’ensemble de la prestation. Mais, le 12 décembre dernier, soit trois jours avant l’échéance, tout tombe à l’eau. L’organisateur l’informe par mail de l’annulation de l’événement. Pour se justifier, son interlocuteur invoque des problèmes de sécurité et de logistique suite à l’attentat du marché de Noël de Strasbourg et aux manifestations répétées des Gilets Jaunes. Si l’organisateur lui propose un possible report en janvier, il préfère demander un remboursement intégral. L’homme s’y engage par écrit. Pourtant, à ce jour, il attend toujours la restitution des fonds.





