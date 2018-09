publié le 08/09/2018 à 11:41

La Foire aux Vins a débuté vendredi 7 septembre, proposant des prix réduits chez les cavistes comme dans les supermarchés. Mais cet événement est-il vraiment l'occasion de faire de bonnes affaires ?



Selon Philippe Faure-Brac, élu meilleur sommelier du monde en 1992, la Foire aux Vins est une affaire commerciale. "On peut trouver des "pépites", mais c'est plus difficile qu'avant où plus de grands domaines et millésimes étaient accessibles. Il faut d'avantage chercher aujourd'hui", estime le sommelier.

"À moins de 5 euros, le prix est accessible, mais les vins ne sont pas toujours au rendez-vous. Entre 5 et 10 euros, on trouve des choses correctes. Mais au-delà, la fourchette entre 10 et 15 euros est la plus intéressante", explique Philippe Faure-Brac.

D'après lui, les bonnes affaires dépendent surtout des volumes de productions des vignobles. "Notamment avec le Bordelais ou le Languedoc-Roussillon", précise le sommelier, qui insiste sur la nécessité d'être invité à l'avant-première de la présentation des vins.