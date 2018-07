Flex Fuel Energy, un boîtier pour faire le plein sans se ruiner

publié le 27/02/2018 à 00:16

Un petit boîtier vient de faire son apparition. Créé par Flex Fuel Energy, il permet de faire rouler des véhicules à essence au carburant E85. "C'est un mélange d'éthanol et de sans-plomb 95 que l'on trouve en distribution dans environ 1.000 pompes sur le sol français", explique le président de l'entreprise, Sébastien Le Pollès, au micro de Jean-Baptiste Giraud, d'Économie Matin.



Rouler avec ce carburant coûte beaucoup moins cher (entre 60 et 70 euros le litre). Des économies qui pourraient être réalisées sur 10 millions de voitures. "On a des systèmes qui s'adaptent à tout type de véhicules et qui permettent de faire faire de grosses économies de l'ordre de 30 à 50 euros par plein de carburant", confirme l'entrepreneur.

Le boîtier proposé par Flex Fuel Energy va permettre au véhicule de passer à l’éthanol 85, de revenir au carburant classique de la voiture ou encore à n'importe quel mélange des deux carburants dans le même réservoir. "Le boîtier est une extension de votre véhicule permettant de rouler avec ce nouveau carburant", explique Sébastien Le Pollès. Sur une année, un conducteur parcourant 15.000 km économiserait près de 500 à 600 euros d'économie, tout en polluant moins.