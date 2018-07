publié le 28/05/2017 à 10:35

Un terrarium pour la Fête des mères. C’est un bocal en verre dans lequel on recrée une mini-végétation. Et ce n’est pas compliqué à faire, il faudra aller dans une jardinerie acheter des minis plantes et du substrat. Dans un bocal, (vous avez bien un ancien aquarium au fond du garage), posez au fond des billes d’argile ou des cailloux, un feutre de jardin et du substrat adapté aux plantes. Après on met des mini-plantes, des plantes grasses et voilà un peu de verdure dans la maison.



Une autre idée, il s’agit toujours d’une composition florale originale mais éphémère. Prenez un moule à gâteau en fer, et posez dedans de la mousse de fleuriste, en la laissant bien tremper dans l’eau avant. Ensuite, on va rajouter des fleurs de printemps. Celles que vous trouvez dans le jardin ou quelques-unes trouvées chez le fleuriste : pivoines renoncules, pâquerettes.

Il faut les piquer dans la mousse , mais attention les tiges risquent de se casser. Le truc, c’est de faire un trou avec un pic à brochettes et ensuite on vient piquer la fleur. On a donc un contenant en fer rond ou rectangulaire avec de l’herbe à chat et des fleurs de différentes hauteurs.

Brocante : rénover sa radio ancienne

Xavier Barthélémy, est passionné par la musique en général, et surtout par les postes de radios anciens. Alors il chine aux quatre coins de la France, mais s’empresse de redonner une seconde vie à ces objets. Il les nettoie, ravive les vieux vernis selon les techniques de l’époque, s’assure que les boutons encrassés vont bien fonctionner, mais…et c’est là qu’il est malin, il les modernise.



Xavier intègre dans votre poste ancien, tout un système audio moderne : il ne restaure pas à l’identique, il remplace les haut-parleurs, et il installe un module Bluetooth dernier cri, pour que vous puissiez vous connecter sans fil à votre smartphone par exemple. Vous pourrez donc écouter sur ce poste TSF, la musique de votre téléphone.

Cuisine : des lasagnes aux épinards

Aujourd'hui, découvrez la recette des lasagnes aux épinards, c’est la version végétarienne, en quelque sorte, des lasagnes à la bolognaise dont je vous ai déjà souvent parlé. Cela se prépare en une heure à tout casser : le seul produit un peu spécifique à aller chercher ce matin au marché, chez le traiteur italien, c’est la ricotta. Ensuite, Vous rincez les épinards longuement, soigneusement, vous leur retirez les plus grosses tiges et vous les déchirez ensuite grossièrement et vous commencez à les faire sauter à la poêle, avec une larme d’huile d’olive et vous les touillez régulièrement avec une fourchette sur laquelle vous avez piqué votre gousse d’ail.



Vous mélangez la ricotta aux épinards en fin de cuisson, avec l’eau qu’ils rendent ça va légèrement détendre la ricotta et puis ensuite, classique, vous montez la lasagne dans le plat à gratin, vous commencez par une couche d’épinards, dessus de la béchamel, les feuilles de lasagne, et vous montez comme ça le plat, jusqu’à épuisement. La dernière couche, c’est lasagne nappée de béchamel et de parmesan râpé, puis 25 minutes au four, 200 degrés, bien doré sur le dessus, et une fois à table, si vous arrivez à parler la bouche pleine, vous apprenez à dire lasagne "alla fiorentina" !

Jardin : le géranium à la rose

Son vrai nom est Pelargonium rosat ou géranium rosat, cousin de nos géraniums rouges des balcons. On le cultive en pot de la même manière. : C’est un descendant des géraniums odorants qui poussent en Afrique du Sud. Ils ont eu un succès fou dès le 17ème siècle, pour parfumer les balcons ou les jardins d’hiver. Les dames en raffolaient. Et pas qu’elles ! Les parfumeurs s’en sont emparés : ils avaient enfin trouvé la plante dont l’huile essentielle au parfum de rose pouvait remplacer celui des roses de Damas dont le prix était prohibitif.



Vous pouvez en acheter, c’est la saison. Tentez votre chance dans les jardineries, elles sont souvent ouvertes le dimanche. Il y en a aussi dans les expos de plantes comme dans l’Arboretum de Chèvreloup près de Versailles. Leur collection de géraniums odorants est unique en France. Vous aurez le droit de les toucher, de les sentir.



Journées de Chèvreloup 3 et 4 juin 2017 10h/19h (fermeture des caisses à 18h)



Accès : 30, route de Versailles – 78 150 Rocquencourt. En voiture depuis Paris, A 13, sortir à Versailles; en transports en commun, à partir des 3 gares de Versailles, bus B ou H jusqu’à la station "centre commercial Parly 2".