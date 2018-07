Fête des Voisins 2016 : comment s'organiser ?

publié le 27/05/2016 à 12:27

Ce vendredi 27 mai, c'est la Fête des voisins. En ces temps de tensions sociales dans toute la France, la 17e édition de cet événement, conjuguée au retour des bonnes températures saisonnières dans l'ensemble du pays, peut être l'occasion de rompre l'anonymat et s'offrir un moment de convivialité avec ceux qui vivent juste à côté de chez vous.



Lancée en 1999 dans le XVIIe arrondissement de Paris, la Fête des Voisins concerne désormais l'ensemble du pays. En 2015, d'après "Immeubles en fête", 8 millions de Français y ont participé. Une bonne performance qui a pu être réalisée grâce au soutien des 1.119 mairies et bailleurs sociaux partenaires de ces festivités. La fête s'est également exportée en Europe, notamment à Bruxelles, Berlin, Rome, Londres, Lisbonne, portant à 25 millions le nombre de participants à la Fête des voisins.

Pour faire une bonne Fête des voisins, l'idéal est d'impliquer un maximum de personnes dans l'organisation. Pour cela, il convient avant de trouver un bon lieu pour tout installer. Généralement, les parties communes d'un immeuble ou un grand jardin sont des espaces intéressants, plutôt qu'un appartement ou une maison. Il est aussi possible d'occuper le trottoir, mais il faut veiller à la sécurité de tout le monde et, bien sûr, au respect du reste du voisinage qui ne participerait pas à la fête.

Afin que la fête soit réussie, il faut bien penser à avoir suffisamment de matériel pour installer le buffet et les appareils pour diffuser un peu d'ambiance musicale. Les tréteaux, planches et tables, très utiles, sont ainsi fortement recommandés. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à demander à vos voisins s'ils peuvent prêter du matériel. Une fois la fête finie, pensez à tout débarrasser pour laisser l'endroit bien propre et à trier vos emballages.