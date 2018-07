Faites vos œufs !

publié le 11/07/2018 à 12:30

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



Aujourd'hui dans RTL Vous Régale, on marche sur... des œufs ! Brouillés, pochés, au plat, durs, mimosa, cocotte ou encore en omelette... Connaissez-vous leur histoire et leur origine ? Comment bien les choisir ? De quelle façon les consommer ? Des infos à la louche servies par un trio Franco-Italo-Belge !



Allô Chef ?

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Jean-François Piège vous livre sa recette d'omelette à l'oseille. Simple, délicieuse et accessible à tous, même aux cuisiniers débutants !

L'instant Luana Belmondo

Mille-feuille d'omelettes

Ingrédients pour 4 personnes

9 œufs extra frais

1 aubergine

1 poivron rouge

3 tomates en branches

2 tranches de jambon à l'os épais

200 grammes d'emmental en tranches

90 grammes de parmesan râpé

180 grammes de ricotta

Persil, ciboulette, basilic, huile d'olive, sel et poivre



"Nettoyez les légumes. Épluchez une partie de l'aubergine et coupez-la en rondelles. Badigeonnez d'huile d'olive et faites griller au four. Réservez. D'un autre côté, coupez le poivron en grosses lamelles et ôtez les grains, puis grillez au four également. Préparez trois petites omelettes : battre 3 œufs dans chacune, avec 60 grammes de ricotta et 30 grammes de parmesan, du sel et du poivre. Dans une poêle, faites cuire la première omelette avec un peu d'huile d'olive et ajoutez la ciboulette ciselée à la fin. Renouvelez l'opération pour la deuxième omelette et ajoutez du persil en fin de cuisson. Préparez la troisième omelette en y ajoutant le basilic. Préchauffez le four à 240 degrés. Recouvrez un moule à gâteau rond de papier sulfurisé. Tapissez le fond du moule avec la première omelette à la ciboulette, ajoutez les tranches d'aubergine et l'emmental. Couvrez avec la deuxième omelette au persil et ajoutez le poivron, l'emmental et le jambon blanc. Enfin, ajoutez par dessus la troisième omelette au basilic. Passez au four pendant 7 minutes. Servez chaud ou froid, avec un pesto de roquette ou des tomates concassées aux herbes."

Le Défi Frigo

Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Pierre-Yves Chupin, co-Président de l'Association de Sauvegarde de l'Oeuf Mayonnaise et Président des Guides Lebey, nous livre les secrets de ce plat populaire !

L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Jean-Sébastien nous emmène à Kyoto, au Japon pour cette nouvelle escale de rêve de l'été... Fermez-les yeux... Écoutez... Vous y êtes !

