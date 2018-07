Face à la neige, les voitures aussi ont leurs chaussettes

publié le 30/11/2017 à 01:15

Il ne s'agit pas d'une blague : les roues ont leurs chaussettes. Une housse transparente que l'on enfile littéralement sur le pneu. Une enveloppe en fibres de polyester, qui a l'énorme avantage de coller à la route. Bien sûr, ce n'est pas destiné à ceux qui vivent à la montagne, mais cela peut rendre de fiers services. D'autant plus que c'est ultra pratique à installer.



Pas de cambouis sur les doigts non plus, ça fonctionne du premier coup ! Question tenue de route, alors là, c'est assez bluffant. Aucune vibration, les chaussettes accrochent parfaitement la neige. Mais il y a quand même des limites : ne pas rouler au-delà de 50 kilomètres heures, et surtout interdiction de rouler sur le bitume.

Sinon elle se déchire aussitôt. Un produit à conseiller à tous ceux qui n'en ont besoin qu'une ou deux fois dans l'année, pour un prix qui va de 35 à 80 euros.

Une nouvelle chaussette plus résistante

Depuis peu, une nouvelle chaussette vient de voir le jour, beaucoup plus résistante, baptisée "Musher", le nom donné au meneur de chiens de traîneau. Ce système est à mi-chemin entre la chaussette et le pneu. Cet équipement se distingue principalement par sa capacité à pouvoir rouler sur une route sèche sans s’autodétruire.



Son secret : une bande de roulement qui est réalisée en tricotage 3D sans coutures. Résultat, cette structure offre une super adhérence sur un sol enneigé et verglacé. Tout en permettant de rouler sur le bitume.



Elles ont bien sûr quelques limites, par rapport à un pneu hiver. Ainsi, vous pouvez rouler sur une distance de 30 kilomètres à une vitesse de 50 km/h. Ce qui permet d'anticiper le montage et de traverser un tunnel en toute tranquillité par exemple. Fabriqués en France, les Musher existent en différentes tailles entre 119 et 169 euros.