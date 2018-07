publié le 29/06/2016 à 10:30

Cette recette de petits gâteaux bleus, blancs, rouges est vraiment rapide et facile à réaliser. Ici c’est la farine de millet qui est dominante et apporte une très belle couleur jaune très pâle à la pâte. Naturellement sans gluten, le millet est une céréale extrêmement digeste très peu allergène. Elle est riche en vitamine A, phosphore, magnésium et zinc. Sa belle couleur dorée est ici mise en valeur par l’ajout de zeste de citron dans la pâte pour la parfumer.



La fécule de maïs permet à la pâte d’être bien tendre et fondante. La confiture d’abricot est d’un goût doux, et permet de coller naturellement la pâte à sucre. Il est important d’utiliser une pâte à sucre qui soit bien sans gluten, car si elle n’en contient pas dans sa composition (sucre, fécule,colorant, huile) elle est souvent contaminée lors de sa fabrication en usine, vérifiez bien sur l’emballage.

INGRÉDIENTS :

2 à 3 œufs

30 g de farine de riz (demi-complet)

35 g de farine de millet

45 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

½ cuillère à café de gomme xanthane

¾ cuillère à café de poudre à lever

110 g de sucre de canne blond en poudre

110 g de beurre doux, température ambiante

1 petit citron non traité : la peau entière en zeste pour la pâte + 1 cuillère à soupe de jus

1 cuillère à café de vanille

100 g de pâte à sucre bleu, sans gluten

100 g de pâte à sucre blanche, sans gluten

100 g de pâte à sucre rouge, sans gluten

La recette sans gluten de petits gâteaux bleu, blanc, rouge. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 175°C. Beurrer 1 moule carré de 20cm de côté, déposer au fond du moule une feuille de papier cuisson également beurrée. Peser les œufs pour obtenir 110g (en fonction de la taille des œufs : moyen, gros, il vous faudra 2 ou 3 œufs). Garder de côté. Mélanger bien ensemble ingrédients secs : les farines, fécule, gomme xanthane, poudre à lever et le zeste de citron. Garder de côté.



Battre au mixeur le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Ajouter les œufs, l’un après l’autre en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition. Ajouter la vanille. Verser le mélange des ingrédients secs et continuer de battre jusqu’à obtenir une belle pâte à gâteau. Verser la pâte dans le moule. Cuire environ 20/25mn, jusqu’à ce qu’une pique en bois enfoncé au centre du gâteau ressorte sèche. Le gâteau est alors d’une belle couleur jaune très pâle.



Laisser refroidir 10mn, puis démoulez en renversant sur une planche à découper, retirer le papier cuisson du fond des gâteaux et laisser refroidir ainsi. Le côté du fond vers le dessus : cette face plus poreuse, absorbe mieux la confiture. Couper les bords pour obtenir un gâteau de 18 x 18 cm de côtés, aux extrémités précises (Utiliser une règle et un couteau à grande lame). Découper dans le gâteau des rectangles de 6 x 3 cm : pour obtenir un total de 18 pièces de mini gâteaux.



Étaler la pâte à sucre : déposer chaque couleur de pâte à sucre sur une plaque lisse (Si vous n’avez qu’une seule plaque, commencer par la couleur blanche, puis rouge, puis bleu qui est la plus foncée). Déposer dessus une feuille de film alimentaire et étaler au rouleau à pâtisserie afin d’obtenir des rectangles pour chaque couleur. Dans ces rectangles, découper dedans, toujours à l’aide d’une règle et d’un couteau, des mini rectangles de 3cmx 2cm, pour obtenir un total de 18 mini rectangles pour chacune des couleurs (un total tricolore de 54 mini rectangles de pâte à sucre). Garder de côté.



Prendre chaque petit gâteau au citron, le badigeonner légèrement de confiture d’abricot et coller dessus les petits rectangles de pâte à sucre : bleu, blanc et rouge afin de former le drapeau de France.

La recette sans gluten de petits gâteau bleu, blanc, rouge. Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

