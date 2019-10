Être quelqu’un de bien, ça veut dire quoi ?

publié le 28/10/2019 à 07:00

"Maintenant que tu sais que tu n'as pas besoin d'être une personne parfaite, tu peux faire de ton mieux pour être quelqu'un de bien." aurait écrit John Steinbeck. Devenir une bonne personne est probablement l'une des volontés les plus partagées.

Mais quelqu’un de bien, ça veut dire quoi ? Quelles qualités entend-on dans cette dénomination ? Peut-on être quelqu’un de bien pour certains mais pas pour d’autres ? Etre quelqu’un de bien un jour signifie-t-il qu’on le sera toujours ?

Invité.e.s

- Hélène Fresnel, journaliste à Psychologies Magazine, partenaire de l’émission



- Thibaut de Saint Maurice, professeur de philosophie dans un lycée d’Île-de-France et auteur de Des philosophes et des héros (Editions First)



Psychologies novembre 2019

Des philosophes et des héros (Editions First)