Été : le camping, "des vacances pour tous"

À l'arrivée des beaux jours, beaucoup se tournent vers le camping pour leurs escapades estivales. Un plébiscite qui ne surprend pas Alain Calmé, président d'European Camping Group. "Les Français ont redécouvert le camping ces quinze dernières années. Les campings ont beaucoup investi et ont créé des infrastructures magnifiques comme les grandes piscines ou les toboggans aquatiques", explique-t-il.



Autre grande vedette de l'été : les mobil-homes. Pour cause, ces logements mobiles de 35 m2 présentent de nombreux avantages. Empreinte écologique minimale, cuisine équipée, terrasse en bois... "Les gens passent des vacances à la fois proches de la nature mais avec tout le confort moderne", résume le spécialiste. Et de poursuivre : "Nos clients sont essentiellement des familles, avec des enfants entre 4 et 15 ans. Elles recherchent un confort moderne normal."

Malgré sa popularité en hausse, le camping reste un hébergement économique, qui convient à toutes les bourses. "Ça reste des vacances pour tous. Un patron de camping m'a confié qu'il y avait chez lui des ouvriers, des employés mais aussi des chirurgiens. Tout le monde passe de très bonnes vacances. Le camping est aussi un esprit de convivialité", souligne Alain Calmé.

