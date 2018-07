Est-on en manque de tendresse ?

publié le 23/02/2018 à 07:00

Que ce soit au sein du couple, avec ses enfants, ses parents ou encore ses amis, manifester de la tendresse nourrit la relation avec ceux que l'on aime. Si on se la représente par le geste et le toucher (caresses, câlins), elle peut aussi être témoignée verbalement (à l'oral ou à l'écrit) et via des attentions. Mais tout le monde n'a pas la même capacité à l'exprimer, d'autant plus qu'elle peut être vécue comme une faiblesse dans notre société où l'on apprend pas à faire part de ses émotions et dans laquelle ces dernières ont mauvaise presse. En quoi la tendresse est-elle si essentielle à notre bien-être ? Comment réussir à l’extérioriser ?



Invités

- Céline Rivière, psychologue clinicienne, neuropsychologue, auteure de La Câlinothérapie (Editions Michalon)

La câlinothérapie

- Michaël Stora, psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines)

