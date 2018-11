Erreur sur toute la ligne

publié le 08/11/2018 à 09:20

Le cas de Stéphane



Le 22 avril, Stéphane doit prendre un vol Saint-Martin / Nice avec une escale à Pointe-à-Pitre et une escale à Paris. Mais quelques jours avant votre son voyage, elle constate avec stupeur que la compagnie aérienne a commis une erreur ! Selon son billet électronique, son vol Saint-Martin Pointe-à-Pitre atterrit 15 minutes APRES le départ de votre vol Pointe-à-Pitre/Paris ! Impossible donc d’avoir sa correspondance ! Dès qu’elle se rend compte du problème, elle contacte la compagnie. Celle-ci ne trouve pas d’autre solution que de lui proposer un autre vol partant trois jours plus tard. Le conseiller lui précise bien qu’elle pourra faire une demande d’indemnisation pour les trois jours supplémentaires pendant lesquels elle devra se loger et se nourrir sur place. Stéphane a fait sa réclamation le 4 mai. Et pourtant, la compagnie ne l’a toujours pas indemnisée