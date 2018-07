publié le 27/05/2016 à 09:34

Le cas Sylvia :

Sylvia nous contacte de la part d'Angelina, une de ses proches qui connait des déboires administratifs. En novembre 2015, elle reçoit 3 lettres de rappel pour des amendes concernant des excès de vitesse. Problème : il y a erreur sur la personne ! C'est le bon nom de famille mais pas le bon prénom et les lieux de naissance sont différents. Malgré cela, c'est Angelina qui reçoit les PV chez elle ! En plus, ces contraventions concernent des excès de vitesse en région parisienne, or Angelina n'y a jamais mis les pieds de sa vie.



Le 30 novembre, elle conteste une première fois les 3 PV, en vain. Aujourd'hui, malgré ses nombreuses relances, rien ne bouge. Angelina a perdu 3 points sur son permis et doit payer 930 euros alors qu'elle ne touche que le RSA. Et depuis peu, l'administration se sert sur son compte.

Objectif : que l'administration annule les amendes (375€+375€+180€=930€) et redonne les 3 points enlevés !



Le cas Colette :

Depuis l’année dernière, Colette est relancée par un cabinet d’huissiers qui réclame près de 2600 €. Elle leur a signalé l'erreur par téléphone et courrier, mais ce cabinet revient toujours à la charge. Le vendredi 13, elle reçoit même un courrier de relance avant…..saisie !!! Elle a pourtant bien expliqué qu'elle n'a rien à voir avec le nom qui figure sur les documents et qu’il faut un jugement, comme on le dit dans l'émission, pour envoyer ce genre de document, mais ce cabinet d'huissiers ne veut rien entendre. Colette doit s'absenter avecson mari et elle a peur que l'on débarque chez elle pour tout vous prendre. Elle en dort plus.

Objectif : Arrêter l’envoi de ces relances d’huissier ou avoir une copie d’un jugement les concernant.

Le cas Laurent:

Depuis bientôt 5 mois, Laurent fait 50 kms par jour à vélo pour aller travailler. Et voici pourquoi… Le 27 janvier dernier, il achète un kit d'embrayage à près de 400 euros pour sa voiture sur un site professionnel. Il a choisi cette pièce parce qu'un conseiller du site lui aurait recommandée lors de l'achat. Une semaine plus tard, vous la reçoit. Etant mécanicien, il constate sur le champ qu'elle ne correspond pas à son véhicule. Il en informe l'entreprise qui accepte de faire appel à un transporteur le 20 février afin de récupérer la pièce mais n'accuse réception que le 11 mars. Depuis, son dossier serait toujours en cours de traitement car l'entreprise attend une réponse du fabricant pour la prise en charge. Pendant ce temps, Laurent n'a pas l'argent suffisant pour racheter une pièce et votre véhicule est toujours immobilisé.

Objectif : que l'entreprise lui envoie la bonne pièce ou le rembourse afin qu'il puisse racheter un kit embrayage (392€) et réparer sa voiture !



Au cours de l'émission, Julien Courbet et toute son équipe sont revenus sur les différents cas de Cédric, Guillaume, Catherine, Josiane, Philippe...que de bonnes nouvelles !

