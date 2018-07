Erreur des impôts en votre défaveur

publié le 26/02/2018 à 09:20



Le cas de Marc

Marc croit nager en plein délire. En novembre dernier, sa belle-fille prénommée Li reçoit un courrier des impôts. L’administration fiscale l’informe qu’elle est redevable de 972€. A ce titre, l’établissement financier reçoit un avis à tiers détenteur. En clair, le Trésor Public commande un blocage sur son compte. Marc n’y comprenez rien. D’autant que Li est affiliée à une autre caisse située près de chez elle. En plus, en tant qu’étudiante, elle n’a jamais eu à payer le moindre impôt. Et pour couronner le tout, le courrier est adressé à un homme dont le nom est presque similaire au sien ! Il s’agit incontestablement d’une erreur. Marc tente de faire valoir la bonne foi de sa belle-fille, mais personne ne répond à ses nombreux appels et à son courrier recommandé...





Toute l'équipe est gonflée à bloc pour vous aider. Composez le 3210 ou bien encore écrivez à rtl.fr

En cas d'envoi par courrier, adressez-nous des copies, jamais d'originaux !