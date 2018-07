publié le 29/08/2016 à 07:27

Si les Français ont un peu moins dépensé pendant les vacances, ils ont en revanche beaucoup épargné, et notamment en assurance-vie. Celle-ci a battu tous les records de collecte : 3,4 milliards d'euros mis de côté en juillet. C'est colossal, mais finalement assez compréhensible. D'abord parce que l'ensemble des placements dits "de sécurité" (livrets, PEL, comptes rémunérés...) ne rapportent maintenant pas plus de 1%. Le rendement moyen pour l'assurance-vie est de 2,5%.



Le second élément, c'est la lucidité des Français. Le gouvernement promet, sans arguments tranchants, une croissance de 1,5%. Un léger mieux, mais très loin d'être suffisant pour initier la baisse d'impôt promise par François Hollande en 2017. Donc les Français épargnent et vont vers le meilleur rapport.

Mais c'est le dernier feu d'artifice de l'assurance-vie : les rémunérations des contrats vont baisser. C'est mathématique. Pour faire bonne figure sur le marché des placements (qui est très concurrentiel), conserver leurs bons clients et en attirer de nouveaux, ces institutions ont, ces dernières années, puisé dans leurs réserves pour offrir des performances très supérieures à l'évolution des prix. Tant mieux pour l'épargnant.



Le gouvernement promet, sans arguments tranchants, une croissance de 1,5% Christian Menanteau Partager la citation





Sauf que depuis trois ans, il y a un bug dans le circuit : les sociétés d'assurance placent nos économies sur les marchés financiers. Depuis trois ans, les bénéfices qu'elles en tirent sont quasiment nuls. Même si vous avez des réserves, rémunérer 3% un dépôt qui vous rapporte moins de 1% ce n''est pas tenable longtemps.



Une baisse sensible des taux des assurances vie : ce n'est pas la bonne nouvelle de la rentrée, mais on n'y coupera pas. Il va falloir se résoudre à des rendements beaucoup plus faibles. Ou alors, pour mieux valoriser nos économies, il faudra que le facteur risque, notamment via les actions boursières, devienne une composante plus importante dans la gestion de notre épargne.

Le bloc-notes

- Le moral des ménages sur leur situation financière s'est amélioré en août, selon l'Insee.



- Alstom a lancé ses TGV aux États-Unis. Une belle opération financière, mais 95% des trains seront "made in USA". Impossible de faire autrement en vertu du "Buy American Act".

- La guerre de la livraison par drones est partie : c'est Dominos le roi de la Pizza qui va se lancer le premier sur le marché français.

La note du jour

03/20 à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Après le Médiator, les prothèses PIP, la pilule de troisième génération, un nouveau scandale sanitaire avec la Dépakine. À quoi servent toutes ces agences ?