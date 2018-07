publié le 30/01/2017 à 07:04

Que pensent vraiment les Français des garagistes ? C'est la question que s'est posé le réseau Speedy, via une étude menée par l'institut de sondage CSA. Le résultat est sans appel : tout juste 37% des automobilistes ont une image positive des garagistes. Le reste (43%) y va au bazooka : les garagistes sont des "voleurs", des "escrocs". Ce sont les termes les plus souvent employés lorsqu'on demande aux Français ce qu'ils pensent des garagistes.



Car ce qui agace le plus, c'est le sentiment qu'en poussant la porte du garage on va se faire arnaquer, et que pour l'addition on va en prendre un sacré coup sur le capot. En effet, la moitié des personnes interrogées considèrent ne jamais savoir combien ils vont débourser. Pire : 47% estiment que les garagistes ne réalisent pas uniquement les travaux nécessaires, mais rallongent la facture. Les voilà donc rhabillés pour l'hiver.

"Tous pourris ! Sauf le mien..."

En revanche, les propos sont plus modérés lorsqu'il s'agit de son propre garagiste. Là, ce n'est pas la même réponse. En effet, plus de 77% des personnes interrogées ont une image positive de leur garagiste. Ainsi, le manque de confiance qui comptait parmi les principaux critères négatifs a été divisé par cinq, passant de 30 à tout juste 6%.

Étude CSA pour Speedy sur les Français et leurs garagistes Crédit : Rapport d'étude CSA / Speedy

Mieux : le taux de personnes satisfaites atteint parfois 94% (c'est le cas pour la qualité de l'accueil). Et 87% ont envie de lui rester fidèle. Comme quoi, c'est la proximité qui prime. Cette enquête montre aussi que la profession doit faire de gros efforts pour changer son image.

Étude CSA pour Speedy sur les Français et leurs garagistes Crédit : Rapport d'étude CSA / Speedy

(*) Étude CSA pour Speedy menée en questionnaire auto-administré auprès d’un échantillon de 1 000 personnes de plus de 18 ans représentatives de la population française.