Entreprise : "Le business pour s'enrichir, mais pas seulement"

Premier constat : les créateurs sont au rendez-vous. L'an dernier, ils ont été 550.000 à se lancer dans l'aventure. Une hausse de 6% et le millésime 2017 s'annonce encore meilleur. Deuxième constat : l'enrichissement n'est pas toujours le principal moteur de cette effervescence entrepreneuriale. Ces défricheurs veulent souvent mettre leur passion dans leur boulot. Et inversement. Un exemple parmi les cent sélectionnés : ManoMano. On est en 2013. Deux cadres d'un fonds d'investissement passionnés de bricolage décident qu'ils sont plus heureux avec les rabots d'ébéniste qu'avec ceux des comptes d’exploitation. Ils mettent 50.000 euros d'économies sur l'établi et lancent le premier site de e-commerce "100% bricolage". Au bout d'un an, un million de chiffre d'affaires. L'an dernier, 90 millions. Pour conquérir l'Europe, des investisseurs viennent de leur prêter 60 millions d'euros.

On peut innover dans le "vieux monde"

Y a-t-il un profil type de créateur ou des secteurs privilégiés ? C'est la beauté de ce phénomène : on y côtoie pêle-mêle des jeunes diplômés qui refusent le formatage des entreprises traditionnelles, des cadres confirmés qui ont fait le tour de leur job et qui veulent donner du sens à leur vie professionnelle. Il y aussi des inventeurs de tous calibres, des artisans et des commerçants bourrés de flair et de savoir-faire. La piste est ouverte à tous, et la musique est bonne : des aides à la création nombreuses, une conjoncture plus robuste des taux d'intérêt au plus bas, et un steeple-chase administratif qui s'allège et une fiscalité qui s'adoucit.

Ces business ne sont pas réservés aux seules nouvelles technologies. On peut innover dans le "vieux monde", comme le montre Cleany, une jeune entreprise de nettoyage et de petit entretien de bureaux créée en 2012 (elle compte déjà 130 CDI et 300 sociétés clientes), ou comme D-Vine, une entreprise nataise qui avait juste comme ambition d'être la "Nespresso du vin" grâce à une machine qui permet de déguster dans des conditions optimales une quarantaine de crus sélectionnés.

- Les usines françaises profitent enfin de la reprise industrielle : les créations excèdent les fermetures (87 contre 61). Ces nouveaux outils, plus modernes, créent en revanche moins d'emplois.



- Le compte bancaire Nickel, que l'on ouvre dans 2.800 bureaux de tabac, revendique 700.000 clients.

