publié le 25/07/2016

Vous n'êtes pas du matin ? On parie que ces tartines colorées et gourmandes vous feront oublier votre mauvaise humeur. Garantie sans beurre et confiture, pour de nouvelles saveurs, sans culpabiliser. On choisit donc du pain complet, riche en fibres, plutôt que du pain de mie industriel composé d'acides gras et de sucres saturés. Vous pouvez quand même choisir du pain blanc, mais idéalement en boulangerie. La suite, c'est à vous de choisir des produits frais, qu'ils soient salés ou sucrés. L'important, c'est de vous faire plaisir. Attention, on évite quand même les pâtes à tartiner, sauf celles "maison", car sans sucres et huile de palme.



Sur les nombreux sites des blogueuses healthy (pour une alimentation saine), on comprend rapidement que l'avocat est le produit star de l'année. Ce fruit est bourré d'antioxydants et de bons acides gras. Idéal donc pour faire le plein d'énergie. On peut le déguster sur une tranche de pain complet, avec un peu de fromage frais ou du saumon. Pour remplacer le beurre, on passe au fromage blanc, ricotta, fromage de chèvre ou beurre d'amande pour une texture onctueuse, sans matières grasses.

Utiliser des produits de saison

Pour les amateurs de salé, les œufs sont incontournables pour le plein d'énergie, à poser sur sa tartine avec des tomates ou des avocats (avec de la menthe, coriandre).

Côté sucré : bananes et graines de chia ou morceaux de nectarines avec du basilic vous feront oublier la confiture. Et pour les fans de chocolat, outre les pâtes à tartiner maison, on teste les morceaux de fruits frais de saison saupoudrés de copeaux de chocolat noir.