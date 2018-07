publié le 31/05/2016 à 14:42

Après sept ans de travaux et 81 millions d'euros de budget, la Cité du Vin de Bordeaux attire enfin toute la lumière, mardi 31 mai. Inauguré ce jour par François Hollande et Alain Juppé, maire de la ville, le bâtiment ouvrira ses portes au public dès le 1er juin. Et la cité futuriste, qui se veut nouveau symbole de Bordeaux, entre tradition, gastronomie et innovation, fait déjà beaucoup parler d'elle.



Il faut dire que son style architectural ne passe pas inaperçu. Nicolas Desmazières et Anouk Legendre, les deux architectes parents du projet, ont conçu un bâtiment unique en son genre, qui culmine à 35 mètres de hauteur. Une structure en forme de cep de vigne noueux, pour rappeler à la fois un vin tournant dans un verre et les remous de la Garonne, qui borde le site. Une simple "robe en mouvement" pour d'autres, mais surtout, "le nouveau phare touristique de Bordeaux", pour Alain Juppé.

Et "the place to go" par excellence pour les Américains, comme le souligne le Huffington Post, en reprenant des critiques médias "plus dithyrambiques les une que les autres"... Ce qui tombe bien : Philippe Masson, le Directeur de la Cité du Vin, explique que "ce lieu est un véritable équipement culturel dont l'ambition est clairement internationale."

La Cité du Vin (City of Wine) The Disneyland of wine! This is a must see, when we cruise & visit Bordeaux in 5... https://t.co/3fakatsaHF — Jeffry M. Wiesinger (@CheffryJeffry) 29 mai 2016

"La Cité du Vin est le Disneyland du vin !"

Que découvre-t-on à la Cité du Vin ?

La Cité du Vin n'est pas un musée. Son objectif principal ? "Transmettre au plus grand nombre ce patrimoine culturel, universel et vivant qu'est le vin". Comment l'atteindre ? Par une expérience onirique et sensorielle unique, implémentée sur 3.000 mètres carrés par le cabinet anglais Casson Mann, qui a conçu la scénographie du parcours de la visite. Au programme, des expériences numériques, avec le meilleur de la nouvelle technologie : images en 3D, diffusion d'odeurs, décors plus vrais que nature. Autant d'éléments qui garantissent une immersion complète du visiteur dans l'univers des vins.



Mais aussi un survol visuel des vignobles non seulement de Bordeaux, mais du monde entier, et une table tactile géant qui permettra de découvrir et écouter des vignobles et vignerons de dix régions du monde. Pour ceux qui préfèrent l'expérience gustative à visuelle, rendez-vous dans la boutique hors norme du rez-de-chaussée : la plus grande cave du monde, où sont stockées 9.752 bouteilles provenant de 88 pays différents. La boutique fait partie d'un lieu de vie, avec centres commerciaux et restaurants, qui est ouvert à tous sans ticket d'entrée.

Une visite qui se termine au belvédère, à 35 mètres de hauteur

Au 1er étage se situent les expositions temporaires, un salon de lecture et un auditorium de 250 places. Mais surtout, "trois ateliers découverte de vins atypiques, de vins rares et une étonnante salle polysensorielle mettant en scène des images à 360°, des lumières, des sons et des odeurs", comme l'explique le journal La Croix. Un parcours également très interactif, avec de multiples jeux, testant nos connaissances du vin, mais aussi grâce aux discussions possibles avec les experts sur des thèmes de santé ou de marketing. Enfin, la visite se termine au belvédère, à 35 mètres au-dessus de la Garonne.

Les informations pratiques

La Cité du Vin espère attirer quelques 450.000 visiteurs chaque année et ainsi engranger 40 millions d'euros de retombées annuelles pour le territoire. Un objectif qui semble réalisable puisque Bordeaux revendique 5 ou 6 millions de touristes chaque année, souligne Les Échos. Avec l'Euro et la saison estivale qui arrivent, la ville voulait absolument terminer les travaux à temps, et le pari est tenu.



Pour profiter du plus grand lieu culturel dédié au vin au monde, il est possible de réserver ses billets sur le site de la Cité. Les billets pour le parcours permanent sont fixés à 20 euros. Le site propose également un abonnement annuel, qui donne accès au parcours permanent, aux expositions temporaires, au belvédère, avec cinq verres offerts, illimité, pour 48 euros. Deux adultes de la même famille peuvent profiter de l'offre DUO pour 84,50 euros par an.



Le calendrier des événements est également détaillé sur le site. Les premiers en date ? Il était une fois la Cité du Vin #1, une rencontre animée par Francine Fort, directrice générale d'Arc en rêve centre d'architecture, avec les deux architectes du projet et Laurence Chesneau-Dupin, directrice de la culture de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin. Le même jour, une retransmission en direct du match Pays de Galles/Slovaquie, à partir de 18h, précédée d'une dégustation de vins à 17h15. Les tickets d'entrée coûtent 6 euros, et la réservation est conseillée.