Emploi : quelle est la ville la plus attractive de France ?

la ville de Nantes est la grande métropole la plus attractive de France

publié le 22/11/2019 à 04:02

Dans une enquête publiée sur son site internet, l'agence de conseil en immobilier Arthur Loyd fait un état des lieux des villes les plus productrices d'emploi sur la période 2014-2018, et compare les résultats au mandat municipal précédant de 2008 à 2014.

Les chiffres fournis par l'Acoss (Agence centrale des organismes de sécurité sociale) pour cette étude sont plutôt encourageants. Paris domine largement le classement avec 109.701 emplois créés, suivi de Lyon (+27.854), Toulouse (+17.907) et de Nantes (+14.447). L’agence à l'origine du classement précise qu’elle a analysé 45 aires urbaines couvrant 77 % de la population française. L'étude précise aussi que emploi agricole, l’emploi à domicile et la fonction publique sont exclus des résultats.

Nantes est la ville la mieux classée de l'Ouest dans ce top 30, devant Rennes qui se hisse à la 10e place (+7.615), Angers, 14e (+3.694), la Roche-sur-Yon, 19e (+2.631), Ancenis, 28e (+1.960) et Saint-Nazaire, 29e (+1.845). Avec onze villes représentées dans ce classement, les grandes agglomérations de l'Ouest ont su montrer leur bonne santé économique.

Les villes de l'ouest de la France se portent bien

"Les métropoles du Grand Ouest se révèlent être très attractives et concentrent emplois et capital humain. Elles réussissent aussi à capter les jeunes talents, séduits par la promesse d’un rythme de vie apaisé. Un phénomène qui fait écho au déploiement des lignes LGV vers l’ouest : LGV Atlantique et LGV Bretagne – Pays de la Loire", écrivent les auteurs de l'étude.

La croissance démographique a été analysée et là encore Nantes se démarque avec +10,1% d’habitants supplémentaires depuis 2014, deuxième plus fort taux en France derrière Montpellier avec +10,6 %. "À elles deux, Nantes et Rennes ont gagné en 6 ans l’équivalent de la population totale de l’aire urbaine de Bourges", détaille l’étude.

Dans le classement des grandes métropoles, Nantes obtient la meilleure note pour ses performances économiques, la seconde pour la vivacité de son marché tertiaire, l'accueil des entreprises et l'innovation, et se place à la 8e place pour la qualité de vie. "Son capital humain, son potentiel d’innovation et sa connexion aux autres territoires constituent également des atouts importants", note l'étude.

Toutefois, "parmi ses points d’amélioration, une qualité de vie qui fait grise mine et qui pourrait lui faire perdre la première place, face à des concurrentes mieux classées sur cet indicateur. Nantes reste désavantagée par un immobilier résidentiel relativement onéreux et une offre de soins insuffisante par rapport à ses rivales."