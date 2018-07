Électricité : pourra-t-on bientôt se passer d'EDF ?

publié le 29/08/2017 à 08:02

Plus personne, et en particulier chez EDF, ne doute que nous allons produire notre propre électricité dans un avenir proche. Les conservateurs, les technophobes et les amoureux des grands systèmes monopolistes vont faire la moue. Rappelons qu'aujourd'hui 20.000 foyers produisent et consomment leur propre énergie en France. C'est statistiquement insignifiant. Mais cette photo a déjà des couleurs sépia. Le film s'anime à une vitesse folle. Ces "auto-consommateurs" seront 40.000 l’an prochain, et 600.000 au moins dans cinq ans, selon les experts d'EDF Énergies Nouvelles. Dans dix ans, ce sont près de 4 millions de ménages qui tourneront des interrupteurs électriques sans faire appel au réseau traditionnel. On pourra probablement dire que 2017 aura été l'an I d'une nouvelle épopée énergétique.



Le cadre réglementaire est en train de courir après les avancées technologiques de cet univers. Avec un peu de recul, il faut bien reconnaître qu'elles sont tout simplement exceptionnelles. Elles n'éclatent pas encore au grand jour, mais ces innovations forment une armée de plus en plus agile, puissante et financièrement compétitive qui cerne les dinosaures de la production électrique traditionnelle.

Un enjeu pour l'emploi aussi

Le prix des installations photovoltaïques a été divisé par deux en dix ans. Des boxes bien plus intelligentes que celles de nos téléviseurs optimisent la production et la consommation. Les plus performantes d'entre elles sont déjà capables d'effacer 70% d'une facture électrique. Et déjà s'annoncent les futures batteries à très hautes performances qui stockeront l’énergie des panneaux. Des accumulateurs qui coûteront moins de 1.000 euros, installation comprise.



Ce qui est encore plus formidable c'est que ces équipements vont pouvoir s'organiser au niveau d'un quartier ou d'une ville. Ces technologies permettent, en effet, de savoir qui produira et qui consommera. Une révolution dont on commence à cerner les grands contours.

Pour EDF, c'est une sérieuse remise en cause. Pour le gouvernement, c'est un virage à ne pas rater dans sa stratégie d'investissements d'avenir. Notre désastreux commerce extérieur a tout à y gagner. Cerise sur le gâteau : un mégawatt de solaire installe crée six fois plus d'emplois que le nucléaire.

La note du jour

05/20 à Bouygues Télécom, SFR et Orange qui ont profité de l'été pour nous coller des petites hausses (parfois très significatives) de nos forfaits mobiles et de nos abonnements Internet. Jetez un coup d'oeil sur vos prélèvements.