ECTI envoie des seniors aider les patrons de TPE

publié le 13/03/2019 à 10:49

L'association ECTI, fondée en 1974, est aujourd’hui composée de 2.000 adhérents bénévoles, anciens cadres du secteur public ou privé, chefs d’entreprises, techniciens, artisans et professions libérales ayant quitté récemment leur activité professionnelle. Tous offrent de leur temps pour transmettre leurs compétences et expertises et partager leurs vécus, leurs expériences et leurs réseaux, avec les entreprises, le plus souvent, des TPE, qui font appel à eux.



"On ne remplace pas un actif, on vient en complément, auprès d'entreprises qui ont des moyens limités. On accompagne par exemple le chef d'entreprise qui a le nez dans le guidon, et qui a besoin d'être épaulé pour passer une difficulté, ou encore le diriger vers l'export, ou établir son contrôle de gestion" explique Etienne Hoepffner, le président de l'association ECTI au micro de Christophe Pacaud et Jean-Baptiste Giraud, d'EconomieMatin.fr dans le Mag de l'éco.



"Nous sommes en plein dans le lien social, avec la possibilité, pour les seniors, d'accompagner des plus jeunes dans l'emploi, ou dans le développement de leur entreprise. On envoie par exemple des boulangers au Pérou, pour aider de jeunes entrepreneurs à créer des boulangeries là-bas. Seuls leurs frais sont pris en charge par l'entrepreneur qui fait appel à un consultant d'ECTI".

